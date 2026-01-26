ActualitateSocial

VIDEO: Pericol pentru trecători. De pe clădirea Primăriei Chișinău cad bucăți de tencuială

26 ianuarie 2026
Clădirea Primăriei Chișinău prezintă pericol pentru cetățeni, întrucât de pe pereți cade tencuială. Politologul Ilian Cașu subliniază că zona trebuie securizată de urgență.

„Principala bijuterie arhitecturală a Chișinăului are nevoie de restaurare. Una profesionistă. Ca să fie mândri cei care au construit-o pentru noi 125 de ani în urmă – Marii Carol Schidt și Alexandru Bernardazzi”, a scris politologul.

De menționat că un incident similar s-a produs și în anul 2024. 

26 ianuarie 2026
