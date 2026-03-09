Bărbat urmărit de Interpol, prins după ce a trecut înot Prutul

Un cetățean din Uzbekistan a fost prins de polițiștii de frontieră români după ce a trecut înot râul Prut din Republica Moldova în România pentru a intra ilegal în țară. Bărbatul era căutat la nivel internațional și avea de executat o pedeapsă de 15 ani de închisoare.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, cazul a avut loc pe 5 martie, în jurul orei 07:30, când dispeceratul Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni a fost informat telefonic despre prezența unui bărbat străin în localitatea Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui.

În scurt timp, un echipaj mixt format din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși și polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Huși s-a deplasat la fața locului și a interceptat persoana.

Bărbatul, cetățean din Uzbekistan în vârstă de 31 de ani, vorbitor de limbă engleză, nu deținea documente care să dovedească intrarea legală în România. Acesta a fost condus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni pentru continuarea cercetărilor.

În paralel, au fost informate autoritățile de frontieră ale statului vecin, iar verificările au fost efectuate în cooperare.

În urma investigațiilor, polițiștii de frontieră au stabilit că bărbatul a trecut înot râul Prut din Republica Moldova în România, pe raza localității Vetrișoaia, cu intenția de a intra ilegal pe teritoriul românesc.

Verificările ulterioare au arătat că pe numele acestuia era emisă o alertă Interpol pentru arestare. Bărbatul este condamnat în Uzbekistan la 15 ani de închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură sexuală.

Ulterior, acesta a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru dispunerea măsurilor legale.

În acest caz, polițiștii de frontieră continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.