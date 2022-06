Bărbatul care purta „servieta secretă” a lui Putin, găsit împușcat în casa sa. Care este starea colonelului Vadim Zimin?

Eveniment surprinzător în cercul intim al lui Vladimir Putin. Vadim Zimin, 53 de ani, colonel rus în retragere din Serviciul Federal de Securitate, însărcinat să transporte servieta care conține codurile secrete nucleare, luni, a fost găsit împușcat în casa sa de lângă Moscova, relatează publicația britanică Mirror. El s-ar afla în prezent în stare critică în spital, la Terapie Intensivă.

Zimin a fost găsit de fratele său în bucătăria apartamentului său din Krasnogorsk, regiunea Moscova. Un pistol IZH 79-9TM a fost descoperit în apropiere.

Tragedia de luni, 20 iunie, a avut loc în timp ce Zimin era cercetat penal pentru presupusă luare de mită, după ce s-a alăturat serviciului vamal într-un post superior, a raportat Moskovskîi Komsomoleț.

Colonelul în retragere era în arest la domiciliu în cadrul dosarului penal. Zimin a negat toate acuzațiile.

Servieta cu codurile nucleare de lansare a focoaselor îl însoțește tot timpul pe liderul de la Kremlin. Ofițerul care poartă codurile nucleare este vizibil lângă el.

Colonelul Vadim Zimin a avut grijă de servietă de când a preluat rolul de aghiotant al fostului președinte rus Boris Elțîn.

Ulterior, Zimin a continuat să lucreze în Serviciul de Securitate, ajungând colonel și aflându-se în cercul restrâns din preajma lui Vladimir Putin.

Putin a fost fotografiat alături de Zimin, care purta servieta cu codurile nucleare, în luna aprilie 2022, când președintele rus a participat la înmormântarea politicianului Vladimir Jirinovski.

Colonel Vadim Zimin, who carried Putin’s nuclear codes, found seriously wounded at his home, about 4 hrs ago. pic.twitter.com/VV3VPK94UR

— Fuat (@lilygrutcher) June 22, 2022