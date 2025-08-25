Cum va fi bruiată rețeaua mobilă în închisori? ANP vine cu detalii

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) vine cu precizări referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului pentru crearea și utilizarea sistemului de blocare și/sau întrerupere controlată a radiocomunicațiilor în perimetrele instituțiilor penitenciare.

Potrivit instituției, scopul real al acestui proiect este unul strict legat de securitatea penitenciarelor și protecția cetățenilor, transmite Știri.md.

Telefoanele mobile și alte mijloace de comunicare, introduse ilegal în penitenciare, sunt folosite pentru:

coordonarea de activități infracționale din interior către exterior,

șantaj și amenințări asupra victimelor sau martorilor,

organizarea tentativelor de evadare,

menținerea unor rețele criminale active chiar și din spatele gratiilor.

„Aceste situații afectează nu doar siguranța locurilor de detenție, ci și securitatea publică în ansamblu”, subliniază ANP.

Ce presupune proiectul?

Proiectul reglementează instalarea unor sisteme tehnice care vor permite blocarea și/sau întreruperea controlată a semnalelor de telefonie mobilă și a altor radiocomunicații doar în zonele accesibile deținuților (camere de detenție, spații comune, ateliere de muncă etc.).

Sistemele vor fi operate exclusiv de Administrația Națională a Penitenciarelor. Acestea nu vor afecta comunicațiile populației civile sau activitatea instituțiilor din afara perimetrelor penitenciarelor. Totodată, instalațiile vor respecta toate normele sanitare și standardele tehnice în vigoare.

Care sunt beneficiile?

ANP precizează că acest proiect este bine cercetat, iar din realizarea acestuia vor fi obținute un șir de beneficii, cum ar fi:

Creșterea nivelului de securitate în instituțiile penitenciare.

Prevenirea comunicărilor ilicite și a infracțiunilor organizate din detenție.

Protejarea personalului, a deținuților și a societății împotriva riscurilor generate de utilizarea ilegală a telefoanelor mobile în penitenciare.

Consolidarea disciplinei și a ordinii în mediul penitenciar, ceea ce creează premise mai sigure pentru reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

Bune practici internaționale

Măsuri similare sunt implementate pe scară largă în alte state, cu rezultate pozitive. Spre exemplu, Statele Unite și Australia utilizează sisteme de tip Managed Access, care blochează apelurile neautorizate, dar permit în același timp comunicarea legală și apelurile de urgență.

Marea Britanie a dezvoltat tehnologii de detectare și localizare a telefoanelor mobile, evitând bruiajul generalizat și facilitând confiscarea rapidă a dispozitivelor, iar Franța a început cu sisteme de bruiaj clasic, dar a trecut ulterior la soluții inteligente, care reduc riscul de afectare a zonelor civile.

Germania și alte state europene promovează cooperarea directă cu operatorii de telefonie mobilă pentru a bloca cartelele și a preveni utilizarea frauduloasă.

„Aceste experiențe arată că tehnologiile moderne pot fi implementate într-un mod echilibrat, fără a afecta drepturile cetățenilor și fără a interfera cu serviciile publice esențiale.

Proiectul nu urmărește îngrădirea drepturilor cetățenilor și nici afectarea comunicațiilor publice, ci este o măsură strict de securitate, aplicată în limitele legii și în concordanță cu bunele practici internaționale. Prin acest pas, Republica Moldova se aliniază la standardele europene și internaționale în domeniul administrării penitenciarelor, consolidând siguranța societății și responsabilitatea statului față de cetățeni”, notează ANP.

Amintim că, recent, Guvernul a avizat proiectul Ministerului Justiției care prevede instalarea unor sisteme speciale pentru a împiedica deținuții să folosească ilegal telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice, precum și internetul.