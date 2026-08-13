Belous, despre banii restituiți de Taburceanu către Moldatsa: Nu e ceva ilegal

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține că este legală restituirea banilor încasați de la o întreprindere. Declarația vine în contextul cazului Anastasiei Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, care a restituit către Moldatsa banii primiți în perioada în care a activat la întreprinderea de stat.

„Din punct de vedere legal, este posibil de a fi întors suma care a fost încasată. Este posibil, se reflectă la venituri, nu e ceva ilegal și fiecare poate face”, a declarat Victoria Belous în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV.

Ministra a explicat că asemenea operațiuni sunt prevăzute în practica financiar-contabilă și pot apărea, de exemplu, atunci când o plată este efectuată greșit, când o tranzacție este ulterior reziliată sau în cazul unei donații.

„Similar când se face o plată incorectă, similar când se face o plată și ulterior se reziliază tranzacția sau când se face o donație. Asemenea proceduri sunt specifice contabilității”, a precizat Belous.

Totuși, ministra nu a indicat care este articolul de lege sau prevederea concretă aplicată în cazul Anastasiei Taburceanu.

Cazul a ajuns în atenția publică după dezvăluirile privind veniturile acesteia la Moldatsa. Potrivit investigațiilor RISE Moldova, Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, a încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la întreprinderea de stat, iar în 2026 remunerația sa lunară a depășit 120.000 de lei.

În urma scandalului, Taburceanu și-a anunțat demisia și a declarat că va restitui banii primiți. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat ulterior că aceasta a restituit inițial 500.000 de lei, iar ulterior toate sumele primite de la Moldatsa – salarii, sporuri și indemnizații.

Moldatsa a confirmat restituirea integrală a banilor, însă nu a făcut publică suma exactă și nici mecanismul juridic și contabil prin care a fost efectuată operațiunea.