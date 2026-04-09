Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie

Liderul opoziţiei israeliene, Yair Lapid, a apreciat miercuri că absenţa Israelului de la discuţiile care au dus la armistiţiul cu Iranul constituie „cel mai mare dezastru politic” din istoria ţării, informează EFE, conform AGERPRES.

„Israelul nu a fost la masa negocierilor”

„Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie. Israelul nici măcar nu a fost la masa negocierilor când au fost luate decizii cheie pentru securitatea noastră naţională”, a scris politicianul israelian, liderul partidului Yesh Atid (Există un Viitor), pe platforma de socializare X.

Lapid l-a criticat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru „eşecul strategic” în războiul cu Iranul, care intră acum într-un armistiţiu de două săptămâni, prin neîndeplinirea „niciunuia dintre obiectivele pe care el însuşi şi le-a stabilit”.

„Ne va lua ani să reparăm daunele politice şi strategice pe care Netanyahu le-a provocat prin aroganţa, neglijenţa şi lipsa de planificare strategică”, a concluzionat el.

Armistițiu de două săptămâni și negocieri de pace

Iranul şi Statele Unite au convenit miercuri (marţi, la Washington) asupra unui armistiţiu de două săptămâni, perioadă în care vor negocia un acord de pace în Pakistan, bazat pe un plan în zece puncte prezentat de Teheran, care include, printre altele, controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz.

Cu toate acestea, Israelul, care a acceptat şi el acest armistiţiu, a indicat că ostilităţile nu vor înceta în Liban, unde armata sa menţine o ofensivă aeriană şi terestră acerbă.