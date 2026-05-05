Benzina și motorina, tot mai scumpe. Noile prețuri anunțate de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru miercuri, 6 mai. Atât benzina, cât și motorina se scumpesc față de ziua precedentă.

Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat cu 30,33 lei, cu 15 bani mai mult decât prețul stabilit pentru 5 mai.

Totodată, prețul maxim pentru un litru de motorină va constitui 30,38 lei, în creștere cu 13 bani.

Noile tarife intră în vigoare la miezul nopții și vor fi aplicate pe parcursul zilei de 6 mai.