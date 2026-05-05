Trei recrutori militari au fost răniți în Ucraina după ce un civil a deschis focul asupra lor. Agresorul a fost arestat de poliție

Trei recrutori militari au fost răniţi luni în timp ce erau desfăşuraţi pe străzile oraşului ucrainean Dnipro, când un civil a deschis focul asupra lor şi a fost arestat ulterior de poliţia ucraineană, informează marţi agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Autoritatea de recrutare militară din regiunea Dnipropetrovsk a raportat incidentul pe pagina sa de Facebook marţi, iar acesta a fost confirmat de poliţia ucraineană.

Activitatea acestor funcţionari, în atribuţiile cărora intră şi recrutarea forţată a bărbaţilor de vârstă militară, este esenţială pentru ca armata ucraineană să dispună de efective suficiente astfel încât să reziste în continuare în războiul cu Rusia.

Patrulele de recrutare sunt frecvent atacate pe străzile oraşelor ucrainene de către bărbaţi care nu vor să fie mobilizaţi sau de către alţi cetăţeni care îi apără.

La 30 aprilie, poliţia a raportat un alt atac armat împotriva recrutorilor într-un sat din regiunea Riven din vestul Ucrainei. Atacatorul, în acel caz, era un bărbat căruia patrula în cauză urma să-i ceară documentele la control.