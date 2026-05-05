A fraierit statul cu 4 milioane de lei: Un ONG din Chișinău în care s-au predat limbi străine timp de 2 ani, luat de pe sus de procurori și FISC

Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei într-un ONG din Chișinău, unde se predau limbi străine, în perioada 2022–2024.

„Mai exact, persoanele bănuite – directorul și contabilul organizației neguvernamentale din Chișinău – le-ar fi plătit profesorilor angajați doar salariul net, fără ca aceștia să poată beneficia în baza acestor angajări de servicii medicale ori să acumuleze stagiul de muncă pentru viitoarea pensie.

Pentru ca să creeze aparența de respectare a legii, bănuiții ar fi organizat predarea cursurilor de limbi străine de către zeci de profesori, care dețineau simple patente de întreprinzător, adică care puteau activa pe cont propriu (ceea ce impune achitarea personală de către profesori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale). În schimb, acele sume care urmau obligatoriu să fie achitate statului pentru asigurarea medicală și socială a profesorilor, ar fi fost însușite ilegal de către director și contabil.

Prin urmare, oamenii legii au descins cu percheziții, de unde au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile, hard disk extern cu informații și date aferente veniturilor obținute, cât și achitării salariilor.

Cercetarea penală continuă, pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor care s-ar face vinovați (timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii)”, se arată într-un comunicat emis de PCCOCS.