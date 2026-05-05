Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi subalterni, reținuți în șase dosare de corupție: Ar fi luat bani pentru a închide ochii la defrișări ilegale

Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind vizați în mai multe dosare de corupere pasivă, instrumentate de Centrul Național Anticorupție sub conducerea Procuratura municipiului Bălți. Potrivit anchetei, aceștia ar fi primit bani pentru a nu sancționa tăierile ilegale de arbori și alte activități din fondul forestier.

„Potrivit materialelor preliminare, factori de decizie și angajați ai instituției ar fi acceptat și primit sistematic mijloace financiare ilicite de la transportatori, comercianți de lemne pentru foc și pădurari responsabili de anumite sectoare ale fondului forestier. În schimbul acestor sume, aceștia ar fi evitat documentarea și sancționarea activităților ilegale de defrișare a pădurilor și fâșiilor forestiere din regiune.

Totodată, în cadrul urmăririi penale au fost constatate și alte fapte prejudiciabile, fiind inițiate încă șase cauze penale distincte pentru corupere pasivă. La data de 5 mai 2026, ofițerii CNA, în comun cu procurorii Procuraturii Bălți, Oficiul Principal, au desfășurat percheziții, în urma cărora cele trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Centrul Național Anticorupție precizează că investigațiile pe caz continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.

Amintim că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile”, se arată într-un comunicat emis de CNA.