Bilete de avion mai scumpe și zboruri anulate. Criza combustibililor lovește dur industria aviatică

Creșterea accelerată a prețului combustibilului pentru avioane începe să se reflecte direct în buzunarele pasagerilor. Marile companii aeriene anunță scumpiri semnificative la bilete și reducerea numărului de zboruri, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al costurilor tot mai mari de operare.

Creșteri de până la 20% la bilete de avion

Una dintre cele mai mari companii aeriene, United Airlines, avertizează că prețurile biletelor ar putea crește cu până la 20% în perioada următoare, dacă nivelul ridicat al costurilor cu combustibilul se menține.

Directorul general al companiei, Scott Kirby, a explicat că această măsură devine inevitabilă în contextul actual.

Acesta a precizat că scumpirile vor fi aplicate în cazul în care prețul combustibilului pentru avioane rămâne la niveluri ridicate, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Reduceri de zboruri și capacitate mai mică

Pe lângă majorarea tarifelor, compania a anunțat și reducerea capacității de transport cu aproximativ 5%. Această decizie înseamnă, în mod concret, mai puține locuri disponibile și, implicit, mai puține zboruri pe anumite rute.

Chiar și în aceste condiții, cererea rămâne ridicată, însă specialiștii anticipează că scumpirile vor duce, în timp, la o scădere a numărului de pasageri.

Costuri explodate: combustibilul, mai scump cu 58%

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut cu aproximativ 58%, punând o presiune uriașă pe operatorii aerieni.

Impactul financiar este semnificativ: doar pentru United Airlines, costurile suplimentare estimate ajung la aproximativ 11 miliarde de dolari anual.

Efect în lanț în toată industria

Situația nu este singulară. Alte mari companii aeriene analizează măsuri similare. Delta Air Lines a raportat costuri suplimentare de până la 400 de milioane de dolari doar într-o singură lună, iar American Airlines se confruntă cu o presiune financiară comparabilă în primul trimestru al anului.

În Europa, Lufthansa și Air France-KLM avertizează că, dacă perturbările continuă, există riscul epuizării stocurilor de combustibil, ceea ce ar putea duce la noi scumpiri, în special pentru zborurile pe distanțe lungi.

Urmează o vară grea

Vara care urmează se anunță una dintre cele mai scumpe din ultimii ani, atât pentru operatorii aerieni, cât și pentru pasageri, potrivit presei internaționale.

De la izbucnirea conflictului din Iran, companiile aeriene au acumulat pierderi estimate la aproximativ 53 de miliarde de dolari, pe fondul creșterii accelerate a costurilor.

Scumpirea kerosenului a obligat operatorii să ajusteze prețurile biletelor, iar impactul va fi resimțit în special în sezonul estival, perioadă esențială pentru veniturile industriei.

În același timp, restricțiile impuse în anumite zone de spațiu aerian, mai ales în Orientul Mijlociu, determină companiile să folosească rute ocolitoare, ceea ce duce la costuri suplimentare.