Crețu, despre demisia lui Botgros din Parlament: L-au pus la zid și i-au zis să plece

Actorul Emilian Crețu a comentat demisia dirijorului și deputatului Nicolae Botgros, sugerând că retragerea acestuia din Parlament nu ar fi fost o decizie voluntară, ci rezultatul unor presiuni politice.

Într-o postare publică, Crețu a declarat că plecarea maestrului ar fi fost anticipată și că decizia ar fi fost influențată de contextul scandalului apărut recent în presă.

„Nicolae Botgros nu a plecat din Parlament, dar l-au plecat. Cumva i-au fost create condițiile ca el să plece benevol”, a afirmat actorul.

Potrivit acestuia, persoanele care l-au susținut pe Botgros în alegerile parlamentare ar fi cunoscut anterior informațiile legate de terenul atribuit asociației conduse de dirijor, însă nu le-ar fi făcut publice la acel moment.

„Știau de acel teren, știau ce s-a întâmplat acolo, dar nu era convenabil să fie făcut public, pentru că era util să se folosească de imaginea maestrului”, a mai spus Crețu.

Actorul susține că situația s-a schimbat după ce Botgros a declarat că nu va părăsi Parlamentul decât „cu picioarele înainte”, iar ulterior ar fi izbucnit scandalul mediatic legat de construcțiile realizate pe terenul respectiv.

„A fost pus la zid și i s-a spus că trebuie să plece”, a conchis Crețu.