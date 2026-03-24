Ajutorul vine de la București: Carburanții vor continua să ajungă în R. Moldova

R. Moldova va continua să primească livrări de carburanți din România, chiar dacă autoritățile de la București pregătesc restricții la export pe fondul scumpirii produselor petroliere. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei de la Chișinău, după discuții cu oficiali din Guvernul român.

Potrivit autorităților moldovene, în cadrul negocierilor s-a convenit menținerea unor livrări „constante” de combustibili, având în vedere dependența majoră a Republicii Moldova de piața românească.

„Ținând cont de faptul că Republica Moldova se aprovizionează în mare parte cu combustibili din România, a fost discutată menținerea livrărilor constante a cantităților zilnice de carburanți”, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.

Măsura vine în contextul în care Guvernul de la București pregătește o Ordonanță de urgență pentru declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere. Documentul prevede limitarea marjelor de profit și posibilitatea restricționării exporturilor de carburanți.

În aceste condiții, exporturile vor putea fi efectuate doar cu acordul prealabil al autorităților române, ceea ce ar putea afecta inclusiv importurile Republicii Moldova.

Republica Moldova își acoperă integral necesarul de carburanți din importuri, consumul zilnic fiind estimat la circa 2.000 de tone de motorină și până la 600 de tone de benzină.

În 2024, România a fost principala sursă de aprovizionare, asigurând aproximativ 80% din motorină și peste 99% din benzină.

În paralel, autoritățile moldovene încearcă să-și diversifice sursele de aprovizionare. O parte din importuri a fost redirecționată către Turcia și Bulgaria, în special după închiderea rafinăriei Petrotel-Lukoil din România.

Datele din Portul Internațional Liber Giurgiulești arată că, în luna martie, peste 25.000 de tone de carburanți au fost livrate pe cale maritimă, majoritatea din aceste două state.

Specialiștii avertizează că principala vulnerabilitate rămâne legată de eventuale perturbări ale lanțurilor logistice și de deciziile țărilor exportatoare.

În acest context, autoritățile de la Chișinău au introdus deja măsuri pentru gestionarea situației, inclusiv limitarea temporară a vânzării motorinei în recipiente și reducerea stocurilor destinate reexportului.

De asemenea, Guvernul urmează să solicite Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de două luni, în încercarea de a preveni agravarea crizei.