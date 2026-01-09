Blocul ars din Durlești, abandonat la opt luni de la incendiu: Ce spun localnicii

Deși au trecut aproape opt luni de la incendiul care a izbucnit la mansarda unui bloc din Durlești, situația de la fața locului a rămas aproape neschimbată. Apartamentele de la ultimul etaj sunt și în prezent într-o stare deplorabilă, iar zona afectată nu a fost reabilitată complet. În plus, locatarii de la etajele inferioare spun că, odată cu venirea sezonului rece, s-au confruntat cu lipsa căldurii și cu probleme de umiditate.

Mai multe locuințe de la ultimul nivel sunt în continuare nelocuibile. În interior au rămas doar pereții și ferestrele, iar urmele incendiului sunt vizibile: tavanele sunt compromise, bucăți de materiale arse atârnă, iar suprafețele sunt înnegrite de fum și cenușă.

Locatarii spun că, pe lângă pagubele suferite în urma incendiului, au fost nevoiți să suporte și cheltuieli suplimentare pentru reparațiile din apartamentele situate la etajele inferioare. Totodată, încălzirea în bloc ar fi fost conectată abia recent, ceea ce i-a obligat pe oameni să îndure temperaturi scăzute în locuințe.

Potrivit acestora, acoperișul a fost reparat doar parțial, iar infiltrațiile au favorizat apariția mucegaiului.

„Până acum nu am avut nici apă caldă, pentru că nu a fost semnat acordul ca să fie pornit gazul, deși documentele erau în regulă. A trebuit să achităm sume mari ca să se semneze acordul. O aripă a blocului nici acum nu are gaz. Ne-am confruntat cu mucegaiul, iar acum ne luptăm cu astmul și alte probleme de sănătate”, a declarat Aliona Molodoi, una dintre locatare.

Un alt locatar, Petru Gațcan, spune că locuința sa a fost afectată de infiltrații și a investit aproximativ 3.000 de euro în reparații.

„Acoperișul a fost reparat temporar, dar ar trebui finalizat. Din păcate, un locatar nu își dă acordul pentru continuarea lucrărilor”, a menționat acesta.

Incendiul de proporții a izbucnit în data de 16 mai 2025. Flăcările au distrus circa 1.500 de meri pătrați din acoperiș și 15 apartamente. Oamenii legii au efectuat percheziții la proprietarul companiei și la alte 13 persoane implicate în construcția, autorizarea și recepționarea blocului, după ce au constatat că obiectul a fost dat în exploatare cu abateri.