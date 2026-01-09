Ucraina cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU după atacul cu Oreșnik

Ucraina a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a lansat racheta balistică Oreșnik asupra regiunii Lvov. Atacul, care a vizat obiective energetice și infrastructură civilă, a avut loc noaptea trecută, în contextul unui val de bombardamente asupra mai multor orașe ucrainene.

Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat că în noaptea atacului au fost lansate 242 de drone, 13 rachete balistice, inclusiv o rachetă de rază medie Oreșnik, și 22 de rachete de croazieră. Acesta califică acțiunile drept un atac direct asupra vieții oamenilor obișnuiți.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a calificat atacul cu rachete balistice asupra zonelor civile drept o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare directă la securitatea europeană. „Convocăm reuniunea Consiliului de Securitate al ONU și pe cea a Consiliului NATO-Ucraina. Acest act de terorism nu poate rămâne nepedepsit”, a subliniat oficialul.

Kremlinul a confirmat oficial lansarea rachetei balistice asupra orașului Lvov, invocând drept motiv un presupus atac ucrainean asupra reședinței lui Vladimir Putin. Ministrul ucrainean Andrii Sibiha a criticat această poziție, îndemnând partenerii internaționali să reacționeze la crimele reale împotriva ucrainenilor.

În context, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a condamnat atacul rusesc și a exprimat solidaritatea cu Ucraina. „Condamnăm cu fermitate utilizarea rachetei balistice Oreșnik în atacurile brutale asupra infrastructurii energetice, care au lăsat locuitori din Kiev, Lvov și Krivoi Rog fără electricitate și apă. Moldova este solidară cu Ucraina și cu o pace dreaptă”, a scris acesta pe rețeaua de socializare X.