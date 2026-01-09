Presa ungară: Ursula von der Leyen și echipa sa fac România măreață, miliarde de euro au fost transferate către ţară

În ultimele șase luni, fluxul de fonduri de la Uniunea Europeană în economia românească s-a accelerat spectaculos, scrie publicația ungară Világgazdaság, citată de Rador. Reacția jurnaliștilor ungari vine după ce UE a stopat de doi ani fondurile europene pentru Ungaria din cauza încălcării de către guvernul Viktor Orban a principiilor statului de drept.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a scris pe Facebook: Banii ajung în economia românească de cinci ori mai repede decât înainte, iar în câteva luni am reușit să recuperăm o întârziere de mai mulți ani. În ultimele șase luni, de exemplu, accesarea fondurilor de coeziune s-a accelerat într-o măsură fără precedent: rata de absorbție calculată în baza cererilor de plată depuse la Comisia Europeană a crescut de la 9,9% la 20,4%, ceea ce înseamnă practic o dublare a utilizării”, arată publicația citată.

Potrivit lui Pîslaru, şi sumele efectiv restituite au crescut semnificativ: după cele 2,9 miliarde de euro care au intrat în anii precedenți, încă 2,3 miliarde de euro au ajuns în trezoreria statului în șase luni.

În timp ce în perioada 2021 și mijlocul anului 2025 au fost plătite lunar României în medie 86 de milioane de euro, în ultimele șase luni această sumă a depășit 450 de milioane de euro, iar rata lunară a rambursărilor a crescut de aproape șapte ori, a scris ministrul în postarea sa, care a subliniat: Ultimele șase luni reprezintă doar o zecime din întreaga perioadă bugetară 2021-2027, dar 37% din totalul plăților și 43% din rambursările de la Comisia Europeană au fost efectuate în această jumătate de an.

Potrivit ministrului, fondurile UE joacă un rol major în reducerea deficitului bugetar, astfel că obiectivul pentru 2026 este de a injecta peste cinci miliarde de euro în economia românească doar din fondurile de coeziune, în timp ce pregătirile pentru perioada 2028-2034 sunt deja în desfășurare.

Referitor la Planul Național de Redresare (PNRR), ministrul a amintit că la mijlocul anului 2025, atingerea obiectivelor de etapă părea să fie blocată, iar Comisia Europeană a suspendat mai multe plăți. Însă, în ultimele șase luni, planul a fost renegociat cu Bruxelles-ul, transparența a fost intensificată, iar aproximativ o treime din resursele accesate din fondul de redresare al UE până în prezent au fost utilizate în această perioadă.

Ministerul dorește să acceseze zece miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE în 2026, și are în vedere alocare unei sume de cel puțin 15 miliarde de euro din fondurile UE pentru investiții în domeniile sănătății, educației, infrastructurii de transport și competitivității economice, a scris Pîslaru.

Oamenii au stat la coadă la benzinării

Prețurile benzinei și motorinei au crescut cu câteva zeci de bani pe litru. Prețurile combustibililor în România au crescut din nou la începutul anului, după ce Guvernul a majorat acciza pentru a doua oară în cinci luni şi drept urmare, șoferii vor trebui din nou să plătească mai mult de la 1 ianuarie.

Benzina s-a scumpit cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani, după ce a crescut cota accizei pentru ambele produse.

Măsura face parte din pachetul de austeritate, al cărui prim pas a fost creșterea presiunii fiscale asupra combustibililor de către Cabinetul Bolojan începând cu 1 august.