Vladimir Bolea, aberează despre haosul de pe drumurile patriei: Așa funcționează natura

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că, în ultimele două săptămâni, echipele de drumari au lucrat continuu pentru menținerea traseelor naționale funcționale, în pofida condițiilor meteo dificile. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj public, în care ministrul a răspuns criticilor apărute în spațiul public privind gestionarea situației pe timp de iarnă.

Potrivit lui Bolea, doar în ultimele 24 de ore au fost mobilizate 271 de utilaje, 263 de muncitori, fiind aplicate peste 2.800 de tone de sare și materiale antiderapante. Intervențiile s-au concentrat atât pe traseele intens circulate, cât și pe drumurile de legătură cu punctele de trecere a frontierei.

„În ultimele două săptămâni, echipele de drumari au lucrat continuu, noapte și zi. Drumurile naționale au fost menținute funcționale, în condițiile unui episod de iarnă autentică”, a declarat ministrul.

Oficialul a precizat că monitorizează permanent situația, în coordonare cu Administrația Națională a Drumurilor și cu autoritățile responsabile.

Totodată, Bolea a recunoscut că nu toate sectoarele de drum sunt în stare perfectă.

„Nu, drumurile nu sunt perfecte. Da, mai apar sectoare dificile, mai ales când ninge și bate vântul. Așa funcționează natura”, a menționat ministrul.

Acesta a criticat reacțiile alarmiste și a mulțumit echipelor implicate în gestionarea situației: drumarilor, polițiștilor, pompierilor și inginerilor energeticieni, care intervin pentru restabilirea liniilor electrice avariate.

„Este muncă de echipă și doar așa putem depăși episoadele de viscol și tentativele de dezbinare”, a subliniat Bolea.

Ministrul a îndemnat cetățenii la prudență, echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și deplasarea doar atunci când este strict necesar.

„Drumurile se curăță. Iarna va trece. Putem reuși mai multe dacă rămânem uniți”, a mai spus oficialul.

În același timp, Vladimir Bolea a remarcat că ninsorile reprezintă o binecuvântare pentru agricultori, exprimându-și bucuria pentru beneficiile aduse sectorului agricol.

La Serviciul unic de urgență 112 au fost recepționate 168 de apeluri ce vizează condițiile meteo nefavorabile, iar salvatorii și pompierii au efectuat 88 de intervenții, inclusiv pentru deblocarea vehiculelor și înlăturarea arborilor doborâți de vânt.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 171 de accidente rutiere, majoritatea soldate cu pagube materiale. Nu au fost înregistrate decese, însă patru persoane au suferit traumatisme.

Totodată, mai multe curse aeriene au înregistrat întârzieri sau anulări, inclusiv zboruri spre și dinspre Istanbul, București, Varșovia și Tel Aviv, însă Aeroportul Internațional Chișinău activează în prezent în regim normal.

Au fost raportate și 1.075 de deconectări ale consumatorilor de energie electrică, însă operatorii de distribuție au anunțat că, până în dimineața zilei de 9 ianuarie, toate localitățile au fost reconectate.