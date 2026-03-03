Bolea: Linia feroviară dintre centrul Chișinăului și aeroport va fi gata anul acesta

Segmentul de cale ferată dintre Gara Feroviară Chișinău și zona Aeroportului Internațional Chișinău urmează să fie finalizat în acest an, însă, în prima etapă, trenurile vor circula doar până la stația Revaca. Precizările au fost făcute de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei.

Potrivit ministrului, linia de tren este în faza de proiectare și ar urma să fie complet funcțională în 2026. Garniturile vor circula din oră în oră și vor oferi condiții moderne pentru pasageri.

Extinderea căii ferate până în fața aeroportului este îngreunată de diferența de nivel dintre infrastructura feroviară existentă și zona terminalului. În acest context, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a solicitat o expertiză din partea unor companii de construcții din Japonia pentru a identifica soluții tehnice.

În prezent, autoritățile se concentrează pe amenajarea unei stații intermediare, care va purta denumirea Revaca-Aeroport. În acest sens, a fost semnat un contract de colaborare între Căile Ferate ale Republicii Moldova, Autoritatea Națională a Drumurilor și Direcția de Mobilitate Urbană a Municipiului Chișinău, pentru preluarea terenului situat pe șoseaua Muncești, aflat în gestiunea Primăriei Chișinău. Stația va asigura conexiunea dintre tren și autobuzele care vor transporta pasagerii către și de la aeroport.

Anterior, ministrul anunța că stațiile Revaca și Sângera vor fi modernizate până în primăvara anului 2026, pentru a putea face față fluxului de călători.

În luna noiembrie a fost efectuat un test pe ruta Chișinău–Revaca. Trenul a parcurs cei 10 kilometri în aproximativ nouă minute, rezultatul fiind utilizat pentru stabilirea duratei călătoriei și pentru elaborarea viitorului program de circulație.