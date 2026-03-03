Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu

Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat” din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, preluată de Agerpres.

Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de stat adjunct pentru afaceri consulare, Mora Namdar, şi republicat de Marco Rubio.

Departamentul de Stat ordonase deja personalului neesenţial de la ambasadele sale, precum şi familiilor acestora, să părăsească aceste ţări, în special cele din Golf, unde mai multe state au fost atacate de Iran ca represalii pentru atacurile americano-israeliene.

Multe ţări din regiune găzduiesc baze militare americane.

Potrivit furnizorului de date aeronautice Cirium, cel puţin 1.560 de zboruri cu sosire din Orientul Mijlociu din 3.779 au fost anulate luni, după 2.000 de anulări duminică din 4.000.