Zelenski avertizează că Rusia „priveşte” spre regiunea Odesa, dar nu are forţele necesare pentru un atac

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are informaţii despre planuri ale Rusiei de a lansa un atac în est, precum şi în direcţia regiunilor Zaporojie, Dnipro şi Odesa, din sud, însă, potrivit lui, trupele ruse nu au forţele necesare pentru a pune în aplicare atacul planificat pentru luna martie, relatează Ukrainska Pravda.

Potrivit unei discuţii a preşedintelui cu jurnaliştii, Ucraina a primit documente cu planurile Rusiei pentru perioada 2025-2027.

„Înţelegem că direcţiile lor rămân actuale – ocuparea estului ţării noastre, şi anume regiunile Doneţk şi Luhansk. Cu siguranţă, vor să continue în direcţia regiunii Zaporojie, precum şi în direcţia Dnipro. Le este dificil, dar se uită la regiunea Odesa. Vedem aceste direcţii. Dar aceste hărţi nu au încă nimic în comun cu realitatea, deoarece nu pot îndeplini sarcina”, a spus preşedintele ucrainean.

De asemenea, Zelenski a menţionat că ofensiva de primăvară trebuia să depindă de rezultatele pe care armata Federaţiei Ruse intenţiona să le atingă până la sfârşitul anului 2025. Cu toate acestea, potrivit preşedintelui, aceste obiective nu au fost atinse.

„Hărţile lor nu corespund realităţii – unde se află forţele noastre şi unde se află forţele lor. Ei nu pot începe ofensiva din martie aşa cum şi-au dorit”, susţine liderul de la Kiev.