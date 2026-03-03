Miliardar rus și fost senator cecen, găsit împușcat într-un hotel de lux din Moscova. Umar Djabrailov s-ar fi sinucis

Umar Djabrailov, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri din cercurile politice și economice ale Rusiei post-sovietice, a murit la Moscova după ce s-a împușcat în propriul apartament din complexul rezidențial de elită „Vesper Tverskaia”. Autoritățile ruse tratează cazul drept o posibilă sinucidere, în timp ce presa rusă și internațională relatează că miliardarul traversa o perioadă dificilă marcată de probleme financiare și personale.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Djabrailov a fost găsit luni dimineața grav rănit, cu o plagă prin împușcare la nivelul capului și cu pistolul lângă el. Acesta a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Nu a fost descoperit niciun bilet de adio, iar anchetatorii verifică toate circumstanțele incidentului.

Conform relatărilor din presă, omul de afaceri suferea de edem cerebral, iar în perioada recentă conturile sale bancare ar fi fost blocate din cauza unor datorii fiscale și penalități. Surse apropiate familiei au indicat că Djabrailov se confrunta cu depresie severă pe fondul dificultăților din afaceri.

Nu este prima dată când fostul senator ar fi încercat să-și ia viața, în 2020 acesta a supraviețuit unei tentative similare, fiind salvat în ultimul moment.

Originar din Cecenia, Umar Djabrailov a fost una dintre figurile vizibile ale elitei economice ruse din anii ’90 și 2000. A condus grupul „Plaza”, implicat în dezvoltări imobiliare, hoteluri și centre comerciale din Moscova, iar între 2004 și 2009 a reprezentat Republica Cecenă în Consiliul Federației, camera superioară a parlamentului rus.

În anul 2000 a candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, obținând un rezultat simbolic, sub 0,1% din voturi. Ulterior, a activat în structurile administrației prezidențiale și a condus asociația antreprenorială „Avanti”, promovată drept platformă pentru „patriotism economic”.

Cariera sa a fost însă marcată și de scandaluri. În 2017, Djabrailov a fost reținut după ce a tras focuri de armă într-un hotel de lux din centrul Moscovei, incident pentru care a fost amendat și sancționat pentru huliganism și consum de droguri.

Moartea sa se adaugă unei serii de decese suspecte sau sinucideri în rândul unor oameni de afaceri și oficiali ruși din ultimii ani, cazuri care au atras atenția presei internaționale și au alimentat numeroase speculații privind presiunile din mediul politico-economic rus.

Comitetul de Investigații al Federației Ruse continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.