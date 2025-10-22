Bolea, vorbe multe – fapte puține: „Moldova trebuie să devină un centru feroviar regional pentru UE și Ucraina”

Republica Moldova are șansa de a se transforma într-un centru logistic regional, prin modernizarea rețelei feroviare și prin conectarea acesteia cu Uniunea Europeană și Ucraina. Declarația aparține ministrului în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a vorbit despre acest subiect în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1.

Potrivit oficialului, Uniunea Europeană a aprobat deja finanțarea pentru construcția primului tronson de cale ferată cu ecartament european, ce va uni Iașiul de Ungheni. Linia va fi electrificată și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 150 km/h. Această rută urmează să asigure o conexiune rapidă între Iași, Ungheni, Chișinău și București, urmând ca ulterior să fie integrată în rețeaua europeană de transport feroviar (TEN-T).

„Se construiește din start cu ecartament european. Este un proiect major de interconectare a României și R. Moldova cu întreaga rețea de cale ferată europeană”, a precizat Bolea.

Pe lângă acest tronson, autoritățile intenționează să extindă linia cu ecartament european de la Ungheni până la Odesa, în paralel cu viitoarea autostradă. Astfel, Republica Moldova ar putea deveni o verigă cheie între portul ucrainean și infrastructura europeană.

„Vrem să interconectăm Odesa cu UE, prin R. Moldova. Din punct de vedere economic, este un potențial uriaș”, a subliniat ministrul.

În prezent, țara dispune de trei poduri feroviare funcționale, care pot facilita schimbul de mărfuri între România, Moldova și Ucraina. Printre acestea se numără podul de la Fălciu, care urmează să fie redeschis până la sfârșitul anului. În aceeași zonă se construiesc primii patru kilometri de cale ferată nouă, compatibilă atât cu ecartamentul european, cât și cu cel larg.

„Construim de la zero un segment feroviar care va permite accesul vagoanelor din UE direct pe teritoriul Republicii Moldova. Este un pas concret spre integrarea noastră în rețeaua europeană de transport”, a spus Bolea.

Ministrul a comparat această etapă cu situația din țările baltice, care, deși au aderat la UE în 2004, au început abia recent construcția liniilor compatibile cu standardele europene. În opinia sa, Republica Moldova are acum posibilitatea de a recupera rapid decalajele și de a deveni un nod logistic important în regiune.

„Dacă vom construi aceste conexiuni feroviare europene prin Chișinău și până la Odesa, vom transforma țara noastră într-un jucător regional, nu doar într-un simplu coridor de tranzit”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că menținerea liniilor cu ecartament larg rămâne esențială pentru a valorifica poziția geografică strategică a Republicii Moldova, aflată între Uniunea Europeană și Ucraina.

„Dacă am fi avut doar ecartament îngust, R. Moldova ar fi fost tranzitată rapid, fără ca noi să beneficiem economic. În schimb, cu ecartamentul larg, putem deveni un punct de colectare, depozitare și redistribuire a mărfurilor”, a explicat Bolea.

În contextul reconstrucției Ucrainei, ministrul a amintit participarea sa la o conferință organizată de autoritățile italiene la Roma, în luna iunie, unde Republica Moldova a prezentat oportunitățile sale logistice — inclusiv cele trei poduri feroviare, platformele de încărcare și spațiile de depozitare disponibile.

„Putem prelua marfă de pe segmentul feroviar larg, auto sau european, și să o transmitem mai departe spre Ucraina. Suntem la hotarul Uniunii Europene și al spațiului Schengen — este o oportunitate strategică pe care trebuie să o valorificăm”, a subliniat ministrul.