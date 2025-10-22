Pavel Durov, miliardarul care a fondat Telegram, le face o ofertă hoților de la Luvru: „Cumpăr bijuteriile furate și le duc într-un loc mai sigur, în Abu Dhabi”

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat că „este gata să cumpere bijuteriile furate din Muzeul Luvru din Paris și să le doneze Muzeului Luvru Abu Dhabi”. Potrivit lui Durov, muzeul din Emiratele Arabe Unite este mai bine protejat împotriva furturilor și a incidentelor similare.

Jaful spectaculos a avut loc pe 19 octombrie. Hoții au pătruns în Galeria Apollo, unde erau expuse bijuterii din epoca Imperiului, a Restaurației, a lui Napoleon al III-lea și a împărătesei Eugenia. În total, au fost furate nouă piese de bijuterii.

Durov a spus că incidentul nu l-a surprins.

„Acesta este un alt semn trist al declinului unei țări care a fost odată măreață, unde guvernul a perfecționat arta de a distrage atenția oamenilor cu amenințări imaginare, în loc să se confrunte cu cele reale” a scris Durov pe X.

Anterior, Durov a criticat Uniunea Europeană pentru că „aproape a interzis dreptul cetățenilor la intimitate”. De asemenea, a acuzat Franța că „a încercat să adopte o lege care ar obliga serviciile de mesagerie să scaneze mesajele private ale utilizatorilor”. Potrivit lui Durov, intervenția Germaniei în ultimul moment a împiedicat adoptarea legii.

Valoarea bijuteriilor furate

Bijuteriile furate din muzeul Luvru din Paris, în plină zi, au fost evaluate la 88 de milioane de euro (76 milioane de lire sterline; 102 milioane de dolari), potrivit unui procuror francez, care-l cita pe curatorul Muzeului Luvru.

Laure Beccuau a spus pentru postul RTL că suma este „extraordinară”, dar că pierderea mai mare este pentru patrimoniul istoric al Franței.

Obiectele furate, descrise anterior ca având o valoare inestimabilă, includ un colier cu diamante și smaralde pe care împăratul Napoleon l-a oferit soției sale, o tiară purtată de împărăteasa Eugenia, soția lui Napoleon al III-lea, și mai multe piese care au aparținut anterior reginei Marie-Amélie.

Hoții, înarmați cu unelte electrice, au reușit să fugă cu bijuteriile în mai puțin de opt minute, la scurt timp după deschiderea Muzeului Luvru – cel mai vizitat din lume.

Deoarece hoții nu au fost încă prinși după mai bine de două zile de la jaf, experții se tem că bijuteriile au fost deja vândute sau ascunse.

Anchetatorii au găsit o coroană deteriorată care a aparținut împărătesei Eugenia pe traseul de fugă al hoților – aparent căzută în timp ce aceștia părăseau locul în grabă.

Macron: „Un atac asupra Patrimoniului Franței”

Președintele francez, Emmanuel Macron, a descris jaful ca „un atac asupra Patrimoniului Franței”.

Măsurile de securitate au fost întărite în jurul instituțiilor culturale ale țării, după ce un raport preliminar a arătat că una din trei camere din Muzeul Luvru nu avea camere de supraveghere, iar sistemul de alarmă mai puternic nu a fost activat.

Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a declarat că protocoalele de securitate au „eșuat”, lăsând Franța cu o „imagine teribilă.”

Experții în recuperarea de opere de artă au declarat pentru BBC că anchetatorii au la dispoziție doar una sau două zile pentru a găsi obiectele, înainte ca acestea să fie considerate „pierdute definitiv”.

Cel mai probabil, bijuteriile au fost dezmembrate în metale și pietre prețioase, scoase ilegal din țară și vândute pentru o parte din valoarea lor, spun alți experți.

Implicare sau răzbunare?

Pavel Durov a fost arestat în august 2024 pe aeroportul Le Bourget de lângă Paris, într-un context generat de o anchetă legată de activitățile de pe platforma Telegram.

Principalele acuzații formulate împotriva sa includ promovarea terorismului, cyber-bullying, crimă organizată, trafic de droguri, pornografie infantilă și fraudă.

Arestarea s-a făcut pe baza unui mandat emis de autoritățile franceze, care au reclamat că platforma pe care o conduce Durov nu este moderată suficient, iar echipa Telegram nu ar fi colaborat în cazuri grave investigate de poliție, cum ar fi traficul de droguri sau pornografia infantilă.