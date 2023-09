BREAKING. Azerbaidjanul declanșează operațiuni antiteroriste în Nagorno-Karabah pentru dezarmarea armenilor

Azerbaidjanul a anunţat marţi, 19 septembrie, că forţele sale armate au lansat ceea ce a numit ”activităţi antiteroriste locale” în regiunea Nagorno-Karabah pentru a restabili ordinea constituţională prin dezarmarea şi forţarea retragerii formaţiunilor militare armene de acolo, informează Reuters.

Nagorno-Karabah, recunoscută la nivel internaţional ca parte a Azerbaidjanului, are o populaţie în majoritate covârşitoare de etnie armeană şi s-a desprins de sub controlul Baku la începutul anilor 1990 după un război. Azerbaidjanul a capturat din nou porţiuni de teritoriu în interiorul şi în jurul enclavei într-un război din 2020.

Ministerul azer al Apărării a vorbit într-un comunicat despre intenţia sa de ”a dezarma şi asigura retragerea formaţiunilor forţelor armate armene din teritoriile noastre, (şi) neutralizarea infrastructurii lor militare”.

De asemenea, ministerul a precizat că vizează doar ţinte militare legitime folosind ceea ce a numit arme de înaltă precizie, şi nu civili sau infrastructură civilă, ca parte a ceea ce a numit un impuls de ”restabilire a ordinii constituţionale a Republicii Azerbaidjan”.

Ministerul a mai adăugat că a informat forţa rusă de menţinere a păcii în zonă, împreună cu un centru de monitorizare turco-rus, care este menit să ajute la menţinerea încetării focului din 2020.

Armenia spune că nu are personal militar în Nagorno-Karabah şi că priorităţile sale sunt pur umanitare. O mare parte din Nagorno-Karabah este controlată de autorităţile etnice armene asupra cărora Baku face presiuni de mult timp pentru a le dizolva şi dezarma, aminteşte Reuters.

Ruben Vardanian, un bancher miliardar care a fost înalt oficial în administraţia etnică armeană din Nagorno-Karabah până în februarie, a scris pe X, reţea cunoscută anterior ca Twitter, că ”Azerbaijanul a iniţiat un atac masiv de artilerie împotriva Nagorno-Karabah, vizând oraşe şi civili pe scară largă”.

Azerbaijan is targeting civilian buildings in #Stepanakert and other cities of #NagornoKarabakh, resulting in wounded children. Meanwhile, Azerbaijan's Ministry of Foreign Affairs announces their readiness to provide a corridor for people to leave. They couldn't force us to leave… https://t.co/i8Vj2L7SxV

— Ruben Vardanyan (@RubenVardanyan_) September 19, 2023