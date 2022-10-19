Британские органы здравоохранения: Переход с обычных сигарет на бездымные устройства снижает вредное воздействие химических веществ

Ежегодный отчет Службы здравоохранения Англии (Public Health England) о никотиновых продуктах показывают, что бездымные альтернативные устройства весьма эффективны при отказе от курения. В документе предлагается поддерживать курильщиков переходить на электронные сигареты или другие устройства доставки никотина, чтобы снизить риск вреда здоровью от табачного дыма.

Полученные результаты позволяют предположить, что разработка и внедрение политики, поддерживающей курильщиков, которые полностью переходят от курения обычных сигарет к электронным или другим устройствам доставки никотина, снизит воздействие токсичных и канцерогенных веществ, что может значительно улучшить показатели профилактики рака.

„Курильщиков следует поощрять использовать устройства для вейпинга или разрешенные с медицинской точки изделия для отказа от курения или в качестве альтернативных устройств доставки никотина, с целью снижения вреда курения на здоровье”, – говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Исследователи установили, что биомаркеры воздействия нескольких канцерогенов, содержащихся в табачном дыме, показывают более низкие уровни у людей, использующих устройства для вейпинга, по сравнению с теми, кто курит обычные сигареты.

„Таким образом, показатели биомаркеров токсичного воздействия, собранные в данном исследовании, являются убедительным доказательством того, что вейпинг в целом приводит к меньшему воздействию многих канцерогенов, несущих за риски для здоровья, вызванные курением”, – говорится в отчете.

Данные свидетельствуют о более низком уровне воздействия на биомаркеры, которые связаны с риском развития рака, респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний или других проблем со здоровьем. Однако исследователи не рекомендуют использовать никотиновые продукты тем, кто никогда не курил.

„Исходя из результатов исследования, мы считаем, что вывод „по крайней мере на 95% менее вредно” остается в целом точным, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе”, – говорится в отчете.

Таким образом, исследователи считают, что вейпинг представляет лишь малую часть рисков, связанных с курением. Но это вовсе не означает, что использование электронных сигарет лишено рисков.

«Эти выводы, наряду с нашими заключениями, согласно которым вейпинг несет малые риски для здоровья, подразумевают, что курильщиков нужно поощрять к использованию наших изделий для вейпинга или разрешенных устройств с медицинской точки зрения, чтобы бросить курить, или перейти на альтернативные устройства доставки никотина, чтобы снизить пагубное воздействие курения на здоровье», – говорится в выводах отчета.

В Великобритании задались целью уменьшить курение до 5% к 2030 году. Таким образом, курильщиков поощряют бросить курить и перейти на изделия с меньшим риском, как например, устройства для вейпинга или нагревания табака. Аналогичная политика снижения рисков широко проводится и в таких странах, как Греция, Япония и Новая Зеландия.

Sursa: Publika.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!



