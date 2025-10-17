Vicepreşedintele american J. D. Vance susține că ruşii şi ucrainenii nu sunt pregătiţi să încheie un acord de pace

Internațional

Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Violodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP.

”Ruşii şi ucrainenii nu sunt pur şi simplu într-un punct în care să poată să încheie un acord”, declară J. D. Vance.

Statele Unite continuă să acţioneze în vederea ajungerii la un acord, dă el asigurări.J. D.

Vance evocă o ”dezaliniere fundamentală a aşteptărilor” celor două ţări.El apreciază că Rusia face progrese militare mai bune decât în realitate – un lucru care complică negocierile.

Vicepreşedintele lui Trump dă însă asigurări că o soluţie rămâne posibilă. Însă, în opinia sa, este nevoie de ”mult mai multă muncă” pentru a se ajunge acolo.

El salută diplomaţia ”energică” a lui Donald Trump care, consideră el, ”le dă mai multă libertate de mişcare echipelor sale”, care ”nu ezită să exploreze mijloace neconvenţionale” cu scopul de a avansa către un acord.

