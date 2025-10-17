Renato Usatîi anunţă că primarii aleși deputați pe listele Partidului Nostru, nu își vor păstra mandatele

Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputați pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi.

„Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție”, a declarat politicianul în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.

„Noi am discutat că toți primarii din localități care au acces în Parlament vor rămâne primari. Nu vom merge la alegeri anticipate în localități doar ca primarii să vină în Parlament și să stea în opoziție”, a explicat Renato Usatîi.

Politicianul afirmă că formațiunea sa este pregătită să-și asume rolul unei opoziții responsabile în Parlament și că va susține toate proiectele care vor fi în folosul țării. Întrebat dacă își va exercita mandatul de deputat, Renato Usatîi a confirmat că va merge în legislativ. „Cum să nu rămân? Deciziile aici le iau eu, nu așa cum pentru alții decide altcineva. Este o obligație să rămân. Eu vreau ca toate inițiativele muncite de 11 ani să le realizăm. Ne vedem în Parlament, avem de lucru”, a declarat Renato Usatîi.

Partidul Politic Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, care este și cap de listă, va avea șase deputați în noul legislativ. Pe liste se mai află consilierul municipal din Bălți Elena Grițco, primarul orașului Drochia Nina Cereteu, fostul secretar al CEC Alexandr Berlinschii, agricultorul Serghei Ivanov și primarul de Glodeni Stela Onuțu.