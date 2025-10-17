Mai multe sate din raionul Drochia ar putea fi unite cu orașul, potrivit unei propuneri înaintate de primar

Orașul Drochia ar putea fi unit cu mai multe localități din apropiere, potrivit unei propuneri înaintate de primarul Nina Cereteu. Inițiativa vizează includerea satelor Miciurin, Țarigrad, Chetrosu și comunelor Baroncea și Șuri în componența orașului Drochia.

Proiectul de decizie a fost elaborat și urmează să fie supus votului în cadrul unei ședințe a Consiliului orășenesc Drochia. Autoritățile locale vor să unească aceste localități pentru a îmbunătăți serviciile publice și pentru a gestiona mai eficient resursele administrative.

Dacă propunerea va fi aprobată, procesul de comasare va continua conform pașilor legali prevăzuți de legislația în vigoare.