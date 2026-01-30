Bugetarii vor avea zi de muncă scurtă astăzi: Guvernul a stabilit reducerea programului cu 2-3 ore, din cauza condițiilor meteo

Guvernul Republicii Moldova a decis că vineri, 30 ianuarie 2026, va fi o zi de muncă mai scurtă pentru angajați din secturul public, ca măsură preventivă în contextul condițiilor meteorologice dificile prognozate pe întreg teritoriul țării.

Guvernul a dispus ca ziua de vineri să fie redusă cu 2-3 ore, iar intervalul exact al zilei scurte de muncă urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului pentru întreaga țară. Avertizarea este valabilă în perioada 30 – 31 ianuarie.