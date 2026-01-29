Separatiștii intenționează să promoveze identitatea poporului transnistrean în 2026

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în discursul său anual adresat autorităților locale de joi, a subliniat și obiectivele de politică externă, solicitând agențiilor responsabile să „concentreze atenția în relațiile internaționale asupra priorității identității poporului transnistrean”.

De asemenea, el a cerut „un dialog continuu cu toți participanții la formatul 5+2 și cu actorii internaționali cu gândire constructivă, în interesul menținerii păcii și securității în Transnistria, continuării operațiunii de menținere a păcii pe Nistru și restabilirii funcționării mecanismelor legitime de negociere”.

Krasnoselski a cerut „facilitarea dezvoltării relațiilor sistemice dintre Transnistria și Rusia în cadrul unui parteneriat strategic; facilitarea implementării proiectelor umanitare internaționale; și sprijinirea și coordonarea implementării proiectelor comune specifice cu Federația Rusă”.

Potrivit acestuia, Transnistria trebuie „să construiască relații pragmatice cu statele vecine – Ucraina și Moldova”.