Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război.

„L-am rugat personal pe președintele Putin să nu bombardeze Kievul și diversele orașe și localități din Ucraina … timp de o săptămână … în timpul acestei perioade de frig extrem, care a atins valori record”, a explicat președintele american în cadrul unei ședințe a Cabinetului, scrie Reuters.

Trump nu a specificat când a avut loc convorbirea, iar Casa Albă nu a anunțat nicio conversație recentă a lui Trump cu președintele rus, scrie The New York Times. „Trebuie să vă spun că a fost foarte frumos, mulți oameni mi-au spus să nu irosesc apelul, că nu voi obține asta, iar Putin a făcut-o”, a spus Trump.



Mai mult, el a declarat că Ucraina este mulțumită de rezultat, adăugând că aceasta „se luptă din greu”. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a confirmat informația, exprimându-și încrederea că Ucraina și Rusia vor ajunge la un acord și remarcând progresele înregistrate recent în negocierile dintre cele două națiuni.



Declarația lui Trump a venit după ce Steve Witkoff, trimisul său special, a raportat că recentele discuții trilaterale între Statele Unite, Rusia și Ucraina au înregistrat „progrese semnificative” și că vor avea loc mai multe discuții în aproximativ o săptămână.

Discuțiile s-au concentrat, a spus el, pe „acordul teritorial”, o referire la presiunea exercitată asupra președintelui Volodimir Zelenski pentru a renunța la teritoriul ucrainean din Donețk, pe care rușii nu l-au cucerit în aproape patru ani de lupte. Witkoff a spus: „Cred că poporul ucrainean este acum plin de speranță și se așteaptă ca noi să ajungem la un acord de pace în curând”.