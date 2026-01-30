IGSU avertizează: Risc sporit de producere a accidentelor rutiere din cauza poleiului

Salvatorii avertizează că sfârșitul lunii ianuarie aduce schimbări bruște ale vremii și condiții periculoase de deplasare. Sunt prognozate precipitații mixte, formarea poleiului și scăderi de temperatură de până la 7°C, situație care crește riscul de accidente rutiere și traumatisme prin alunecare.

Potrivit prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 29 ianuarie 2026, în perioada 30–31 ianuarie sunt așteptate ploi care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, favorizând formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri. Totodată, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C.

Pentru ziua de 31 ianuarie este menținut un risc sporit de producere a accidentelor rutiere și a traumatismelor cauzate de alunecare. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu un set de recomandări pentru populație.

Cetățenii sunt îndemnați:

să evite deplasările neesențiale în condiții de polei și ghețuș;

să manifeste atenție sporită pe trotuare, scări și alte suprafețe alunecoase;

să poarte încălțăminte adecvată sezonului rece, cu talpă antiderapantă.

Conducătorilor auto li se recomandă să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță între vehicule, să echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă, iar la necesitate cu nisip și lanțuri. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să mențină bateria telefonului mobil încărcată și să evite parcarea sub copaci sau în zone alunecoase cu risc sporit.

Părinții sunt îndemnați să supravegheze copiii și să le explice pericolele deplasării pe suprafețe alunecoase. Totodată, oamenii sunt rugați să evite pescuitul la copcă în condiții de temperaturi oscilante, când stratul de gheață devine subțire și periculos.

În situații de urgență, populația trebuie să apeleze Serviciul 112. Reprezentanții IGSU anunță că monitorizează permanent evoluția condițiilor meteorologice și sunt pregătiți să intervină pentru acordarea ajutorului necesar populației.

Amintim că meteorologii prognozează pentru astăzi lapoviță și cer noros. Maximele termice vor oscila între -3° și +2°C Celsius.