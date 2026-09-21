Călin Georgescu, săltat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), alături de polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au pus în executare cinci mandate de percheziție.

Descinderile au avut loc în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Mecanismul fraudei: Garanții de milioane de euro pentru credite fictive

Comunicatul oficial emis de DIICOT precizează că rețeaua s-a înființat în septembrie 2021. Grupul era format din doar trei persoane: doi români de 64 și 47 de ani. Totodată, este vorba și de un cetățean italian de 56 de ani. Liderul de 64 de ani a coordonat operațiunea. Conform informațiilor Digi24, liderul rețelei ar fi fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Gruparea acționa sub falsa identitate a unor oameni de afaceri prosperi și administratori de firme străine, capabili să ofere finanțări colosale.

Escrocii abordau antreprenori români care căutau fonduri pentru a-și dezvolta afacerile. Suspecții promiteau împrumuturi din partea unor instituții bancare din afara țării, dar condiționau accesul la bani de plata unor sume uriașe, percepute drept garanții.

„În cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții”, au explicat procurorii DIICOT în comunicatul de presă.

Convinși de veridicitatea schemei, păgubiții au cedat presiunilor. Victima principală a transferat peste un milion de euro. Mai târziu, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, escrocii au cerut și primit o nouă garanție de 100.000 de euro. Prejudiciul total înregistrat se ridică la peste 1,1 milioane de euro. Suspecții sunt audiați în prezent la sediul central al DIICOT, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul tactic al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.