Canalele proruse, după operațiunea SUA din Venezuela: Așa l-ar putea răpi și pe Putin

Operațiunea fulgerătoare a SUA împotriva Venezuelei, care s-a încheiat cu arestarea președintelui țării Nicolas Maduro, a provocat un val de comentarii pline de admirație din partea comunității pro-război, chiar dacă Rusia și Venezuela sunt legate printr-un acord de parteneriat strategic.

Caracas și Moscova sunt legate printr-un acord de parteneriat strategic, care include și cooperarea militaro‑tehnică. Atacul, care a durat doar 30 de minute și a inclus o serie de lovituri aeriene și o operațiune CIA de capturare și extragere a lui Maduro, este calificat drept „operațiune militară specială” de „Observatorul Militar”, un canal Telegram care publică știri și comentarii despre evenimente militare și război, în mare parte dintr-o perspectivă prorusă sau pro-război, conform jurnaliștilor „The Moscow Times”.

„Au venit, au făcut treaba și au plecat”, așa a descris situația publicația, subliniind că SUA „și-au deschis un coridor” pentru trecerea elicopterelor cu forțe speciale, distrugând pe parcurs câteva obiective din țară, iar după capturarea lui Maduro au părăsit imediat zona.

Însă „Rapoarte ale Opoziției Novorossiei”, canal prorus de Telegram care publică știri, relatări și opinii despre războiul din Ucraina și alte evenimente militare, prezentate dintr‑o perspectivă favorabilă separatiștilor din Donbas și propagandei ruse, s-a arătat îngrijorat, susținând că „Așa l-ar putea răpi și pe Putin”.

Iar „Rîbar”, un canal foarte cunoscut pe Telegram folosit ca sursă de informații și analize militare din perspectiva pro‑Kremlin, în special despre războiul din Ucraina, a comentat că „unele lucruri pe care le-au făcut americanii au fost exemplare”.

Totodată, acesta notează că armata rusă, în 2022, a încercat și ea, cu ajutorul forțelor de debarcare, să cucerească aeroportul Hostomel de lângă Kiev, Capitala Ucrainei, și apoi, într-un mod similar, să ia podul Antonovski din Herson pentru a trece peste Nistru, dar „acele succese tactice nu au putut fi transformate în succese strategice”.

„Dacă vrem să facem ca americanii, mai întâi trebuie să înțelegem exact ce vrem și ce putem realiza în principiu. Fără o analiză clară nu vor fi concluzii corecte, iar fără ele vom repeta aceleași greșeli”, mai scrie canalul.

În data de 3 ianuarie 2026, Statele Unite au lansat o operațiune militară de mare amploare în Venezuela pentru a captura președintele Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores. Cei doi au fost reținuți și aduși în Statele Unite, unde vor fi judecați pentru acuzații, inclusiv legate de trafic de droguri.