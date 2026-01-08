Ursula von der Leyen: Moldova a înregistrat un progres remarcabil pe calea integrării în UE

Republica Moldova a înregistrat un progres remarcabil în parcursul său european, a declarat miercuri Ursula von der Leyen, în cadrul evenimentului de lansare oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că avansul Chișinăului pe calea integrării europene este unul notabil, menționând progresele recente ale Republicii Moldova, inclusiv aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și integrarea în schema de roaming a Uniunii Europene.

Totodată, Ursula von der Leyen a evidențiat importanța cooperării continue dintre autoritățile europene și cele de la Chișinău, arătând că, în cadrul reuniunilor desfășurate la Nicosia, sunt discutate următoarele etape ale procesului de aderare la UE.

„Continuăm să lucrăm împreună la pașii următori pe drumul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, astfel încât toți cetățenii să beneficieze de aceste progrese”, a transmis oficialul european.