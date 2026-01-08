Calea Ferată din Moldova scoate la licitație unele locomotive, vagoane și alte bunuri

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că în perioada 26-28 ianuarie vor avea loc mai multe licitaţii privind comercializarea a unor locomotive, vagoane de călători, containere, vagoane refrigeratoare și piese de schimb.

Autoritatea menționează că licitațiile vor fi desfășurate „cu reducere” sau „cu strigare”, iar fiecare bun sau grup de bunuri va fi expus în loturi distincte.

Astfel, pe 26 ianuarie, începând cu ora 09:00, se va desfășura licitația „cu reducere” pentru comercializarea a 54 de locomotive:

50 de loturi – locomotive de model 3ТЭ10М;

3 loturi – locomotive de model 2ТЭ10Л;

1 lot – locomotivă de model M62.

Tot pe 26 ianuarie, ora 11.00, va avea loc licitaţia „cu strigare” privind comercializarea a:

41 de vagoane de călători, inclusiv sistemul de frânare și de prindere, fără cărucioare, expuse în 41 de loturi;

90 cărucioare (boghiuri) compuse dintr-o pereche de osii cu roți (care reprezintă cea mai scumpă categorie de fier vechi și este acceptată în mod similar cu categoriile corespunzătoare de fier vechi clasele 3A și 5A), expuse în 45 de loturi a câte două boghiuri în fiecare lot.

Pe 27 ianuarie, la ora 09:00, va fi organizată licitaţia „cu strigare” privind comercializarea a 81 tank-containere, expuse în 81 loturi, iar la ora 11: 00, va avea loc licitaţia „cu reducere” privind comercializarea a 17 loturi – 17 secții de vagoane refrigeratoare, care includ 1 vagon de serviciu ЦБ-5-659-10 și 4 vagoane refrigeratoare ЦБ-5-659 și un lot – 1 vagon frigorific cu patru osii, numărul 30526388.

Totodată, pe 27 ianuarie, doritorii pot participa începând cu ora 13:00, la licitaţia „cu strigare” privind comercializarea Aluminiu 2935,40 kg, Aluminiu (așchii) 2735,70 kg, expus într-un lot.

Pe 28 ianuarie, ora 09:00, va avea loc licitaţia „cu strigare” privind darea în locațiune a 2 bunuri imobile neutilizate în procesul tehnologic, expuse în 2 loturi:

Lot I – Suprafață amenajată de 4000 m2, (nr. cad. 0100301.443), mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18/1, termenul locațiunii – până la 3 ani, mărimea chiriei anuale – 2569512,00 lei, inclusiv TVA;

Lot II – Suprafață amenajată de 300 m2, (nr.cad.0100301.443), mun. Chișinău, str.Calea Basarabiei, 18/1, termenul locațiunii – până la 3 ani, mărimea chiriei anuale – 192713,40 lei, inclusiv TVA.

La fel, pe 28 ianuarie, ora 11:00, se va desfășura licitaţia „cu strigare” privind comercializarea stocurilor de mărfuri, materiale, piese de schimb neutilizate, expuse în 31 loturi. După ora 13:00, va avea loc licitaţia „cu reducere” privind comercializarea pieselor și materialelor (12 unități de transport), expuse în 13 loturi.