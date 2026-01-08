Intervenție de 4 ore pe Masivul Ceahlău: Un tânăr moldovean de 20 de ani, salvat după ce a leșinat la 1.600 de metri altitudine

Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri de salvamontiștii nemțeni, după ce a leșinat la o altitudine de 1.600 de metri, în Masivul Ceahlău. Operațiunea de extragere din zona Cușma Dorobanțului a durat patru ore, victima fiind predată în siguranță echipajului de la Ambulanță.

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 14:30, iar victima se afla în zona Cușma Dorobanțului, la altitudinea de aproximativ 1.600 de metri. La fața locului au intervenit două echipaje Salvamont din Baza Durău, care au efectuat operațiunea de salvare timp de aproximativ patru ore.

Tânărul a fost coborât în siguranță și predat autospecialei Serviciului Județean de Ambulanță Neamț pentru îngrijiri medicale.