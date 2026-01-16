Casa Albă, reacție virulentă la decizia Europei de a trimite trupe în Groenlanda

Desfășurarea trupelor europene în Groenlanda nu modifică intenția președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, a afirmat Casa Albă.

Donald Trump nu își schimbă decizia

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat joi că trupele europene desfășurate în Groenlanda nu vor avea vreo influență asupra intenției președintelui Donald Trump privind preluarea insulei.

„Nu cred că trupele din Europa au vreun impact asupra procesului decizional al președintelui sau asupra obiectivului său de a achiziționa Groenlanda”, a spus Leavitt, reporterilor, când a fost întrebată dacă recentele anunțuri privind prezența trupelor europene pe teren vor afecta calculele lui Trump.

Comentariile venite de la Casa Albă au loc în contextul în care mai multe țări europene au anunțat că vor trimite trupe în Groenlanda pentru a participa la un exercițiu militar danez. Printre aceste țări se numără Franța, Germania, Suedia, Finlanda, Norvegia și Țările de Jos. Pe de altă parte, Estonia participă la planificare și „este gata să trimită trupe pe teren, dacă i se va solicita”. În acest exercițiu nu este implicată Alianța Nord-Atlantică, potrivit POLITICO.

Trump vrea să preia Groenlanda

Donald Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei în ultima vreme, după ce forțele americane speciale l-au capturat, la începutul acestui an, pe fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro.

Președintele SUA a amenințat în repetate rânduri că va folosi inclusiv forța militară dacă va fi nevoie pentru a cuceri Groenlanda, despre care susține că riscă să cadă în mâinile Rusiei și Chinei.

Miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca au discutat miercuri, la Casa Albă, cu secretarul de stat, Marco Rubio, și vicepreședintele SUA, JD Vance, despre acest subiect. Totuși, după această întâlnire, ministrul danez de externe a declarat că Danemarca și Groenlanda „au în continuare o neînțelegere fundamentală” cu Washingtonul.

Planurile lui Trump au fost criticate atât de liderii europeni, din Danemarca și din Groenlanda, dar și de unii republicani și democrați. Aceștia subliniază că o eventuală preluare a insulei de către SUA ar însemna „sfârșitul NATO”.