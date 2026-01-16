Bruxelles: Republica Moldova, lideră la îndeplinirea reformelor

Moldova a fost evaluată astăzi în Parlamentul European, în cadrul noii Facilități europene pentru reformă și creștere. Directorul general al Comisiei Europene pentru Vecinătatea Estică și Extindere, Gert Jan Koopman, a declarat că rezultatele sunt „extrem de încurajatoare” și că țara noastră este singura care a îndeplinit integral cerințele primei etape și chiar a depășit ținta stabilită pentru iunie 2025. Totodată, oficialul a subliniat că anul 2026 va fi decisiv, iar întârzierile nu mai pot fi acceptate.

Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, eurodeputatul Siegfried Mureșan, a menționat că autoritățile de la Chișinău și-au respectat obligațiile asumate pe parcursul anului trecut și că fondurile europene au început să ajungă în Republica Moldova.

„Autorităţile din R. Moldova şi-au îndeplinit pe durata anului trecut toate obligaţiile. Banii încep să ajungă în R. Moldova, pe lângă prefinanţarea de aproape 300 milioane de euro, care a ajuns deja anul trecut, şi pe tranşele periodice care vin în R. Moldova, lucrurile progresează. Am discutat, de asemenea, că e nevoie ca proiectele care o să fie finanţate să fie pregătite un pic mai rapid, pentru ca ele să poată să fie finanțate, începute şi terminate cât mai repede”, a declarat Siegfried Mureșan.

La rândul său, Gert Jan Koopman a remarcat că Republica Moldova se evidențiază în raport cu celelalte state analizate în cadrul aceleiași ședințe.

„Trebuie să spun că, dacă ne uităm la rezultate, acestea sunt extrem de încurajatoare. Aceasta este singura țară, dintre toate țările despre care am discutat în această după-amiază, care nu numai că a reușit să pună în aplicare integral toate cerințele din prima perioadă de raportare, dar a depășit cu trei pași obiectivul stabilit pentru iunie 2025. Și este pe cale să obțină un rezultat foarte bun pentru a doua perioadă de raportare, care s-a încheiat ieri. Așadar, progresele înregistrate de R. Moldova până în prezent sunt foarte bune”, a declarat Koopman.

Oficialii au subliniat că următoarea etapă va fi una mult mai solicitantă, iar în 2026 Republica Moldova trebuie să implementeze 56 de etape prevăzute în planul de reforme.