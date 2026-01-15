Germania va trimite trupe în Groenlanda

Misiunea de recunoaștere a țărilor NATO în Groenlanda a fost ordonată din cauza „amenințărilor ruse și chineze” în Arctica, a anunțat Ministerul german al Apărării într-un comunicat care nu evocă ambițiile teritoriale americane.

„Germania, în colaborare cu alți parteneri ai NATO, va trimite o echipă de recunoaștere în Groenlanda. Obiectivul este evaluarea mijloacelor de a asigura securitatea în fața amenințărilor ruse și chineze în Arctica”, a anunțat ministerul, relatează AFP.

Această misiune militară a mai multor țări europene și condusă de Danemarca a fost anunțată în contextul în care președintele Donald Trump vrea să preia controlul Groenlandei, în pofida opoziției insulei, a Danemarcei și țărilor europene.

Washington argumentează în special că este vorba despre o chestiune de securitate națională în contextul ambițiilor ruse și chineze în Arctica.

Ministrul german al apărării a subliniat în comunicat că țările europene și membrii NATO vor să participe la securizarea Arcticii, coordonându-se strâns cu SUA.

„Rusia și China utilizează din ce în ce mai mult Arctica în scopuri militare, punând astfel sub semnul întrebării libertatea căilor de transport, comunicații și comerț”, a estimat Boris Pistorius, insistând că misiunea militară de recunoaștere ar urma să aibă loc în acord „în special cu partenerii noștri americani”.

Rusia a acuzat NATO că orchestrează o „militarizare accelerată” a Arcticii și a calificat drept „pretext” amenințarea rusă și chineză, evocată de țări ale NATO.

Potrivit ministerului german, misiunea Berlinului, formată din 13 persoane, va merge joi la Karup, în Danemarca, pentru a se alătura militarilor danezi și din alte țări europene și vor pleca „împreună vineri” în Groenlanda la bordul „unui avion civil danez”.

„Misiunea vizează adunarea unor informații esențiale privind condițiile locale pentru posibilitățile de desfășurare și de antrenament”, menționează comunicatul.