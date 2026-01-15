Un şofer moldovean, ce are şi cetăţenie română, condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”

Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE.

Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele şoferului condamnat este Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani, transmite Agerpres.

Un tribunal rus l-a găsit vinovat pentru „ajutor oferit inamicului în activităţi îndreptate în mod clar împotriva securităţii” Rusiei. El a fost de asemenea acuzat pentru tentativă de contrabandă cu substanţe explozive şi arme.

Şoferul moldovean, care deţine şi cetăţenie română, conducea un autocar ce transporta marfă şi pasageri între Republica Moldova, Ucraina şi Rusia, susţine sursa citată. El nu şi-a recunoscut vinovăţia, dar a refuzat să conteste prin apel sentinţa.

Potrivit avocatului său, decizia de a nu face apel ar fi motivată de încercarea de a evita o sentinţă mai aspră, întrucât pedeapsa maximă pentru ajutor oferit inamicului este de 15 ani de închisoare şi de 12 ani de închisoare pentru contrabandă.