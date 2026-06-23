Cât alocă statul anual pentru sănătatea locuitorilor din stânga Nistrului

Aproximativ 75.000 de cetățeni din regiunea transnistreană beneficiază în prezent de servicii medicale prin sistemul de asigurări al Republicii Moldova, iar statul alocă anual în jur de 200 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente. Datele au fost prezentate de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.

Potrivit oficialului, numărul persoanelor din stânga Nistrului care accesează serviciile medicale oferite de sistemul național de sănătate este în continuă creștere.

„Ei au cetățenia Republicii Moldova și, în ultimul timp, acest număr a început să crească vertiginos. Pe moment, avem 75.000 de cetățeni din regiunea transnistreană care se folosesc activ și intens de acest drept”, a declarat Emil Ceban.

Ministrul a mai precizat că beneficiarii din regiunea transnistreană se înscriu la medicii de familie și accesează frecvent servicii medicale complexe și costisitoare. Printre cele mai solicitate se numără protezarea șoldului; protezarea genunchiului; operațiile de cataractă, precum și alte intervenții chirurgicale de înaltă complexitate.

Potrivit lui Ceban, cele mai multe solicitări sunt înregistrate în zona Varnița, urmată de localitățile din apropierea orașelor Râbnița și Rezina, precum și localități din raionul Căușeni.

Întrebat dacă sistemul medical din Republica Moldova are capacitatea de a acorda asistență și locuitorilor din regiune în cazul extinderii serviciului de urgență 112 în regiunea transnistreană, ministrul Sănătății a răspuns afirmativ.

„Sigur că da, numai că trebuie să avem condiții: transportul să fie autorizat de Republica Moldova, să putem controla traficul la vamă. În rest, trebuie să știm că sunt chemați cei care plătesc cotizația și sunt asigurați, pentru că sunt bani care trebuie să acopere aceste servicii”, a declarat Emil Ceban.

Conform datelor Agenției Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364.885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 356.833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova.