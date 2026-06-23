Fotbaliștii iranieni le-au lăsat americanilor o scrisoare în vestiar, după meciul cu Belgia

Naționala Iranului a atras atenția la Cupa Mondială din 2026 nu doar prin evoluția de pe teren, ci și prin gestul făcut după meciul cu Belgia, încheiat la egalitate, 0-0.

După partida disputată la Los Angeles, jucătorii iranieni au lăsat în vestiar o scrisoare scrisă de mână, adresată gazdelor și suporterilor.

În mesaj, fotbaliștii au mulțumit orașului pentru ospitalitate și au transmis că pleacă „cu demnitate” după cele două meciuri disputate aici. Ei au subliniat că au reprezentat cu mândrie țara lor și și-au exprimat speranța că pacea, respectul și prietenia vor prevala între toate națiunile.

Scrisoarea a avut și o puternică încărcătură simbolică. Jucătorii au făcut referire la tragedia de la Minab, unde o școală de fete a fost bombardată, incident soldat cu numeroase victime. În text au fost incluse și hashtaguri asociate acestei tragedii, folosite de selecționata iraniană în ultimele luni.

Remiza cu Belgia menține șansele Iranului de calificare în fazele eliminatorii ale turneului. Echipa asiatică va disputa ultimul meci din grupă împotriva Egiptului, într-o confruntare decisivă pentru accederea în optimile de finală.