Ceban, despre reforma fiscală promovată de Gavriliță: Va distruge sistemul medical

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, avertizează că eventuala majorare a TVA la medicamente de la 8% la 20%, prevăzută de noua reformă fiscală, promovată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, va genera un val de scumpiri în lanț, care va afecta atât medicamentele, cât și consumabilele medicale utilizate în spitale și instituțiile sanitare.

„Această reformă va distruge sistemul medical. Practic, o să ducă la scumpiri în lanț, inclusiv la scumpiri a medicamentelor, consumabilelor, spitalele nu vor face față și avem riscuri foarte mari”, a spus Emil Ceban în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova pe 22 iunie.

Ministrul Sănătății a precizat că instituția pe care o conduce a analizat în detaliu impactul proiectului de reformă și a elaborat un aviz negativ „argumentat pe șapte pagini”. Potrivit acestuia, în ultimele zile, au avut loc consultări cu secretarii de stat și specialiștii din minister pentru evaluarea efectelor economice și sociale ale reformei.

Emil Ceban consideră că, deși astfel de măsuri fiscale pot funcționa în state cu economii dezvoltate, Republica Moldova nu este pregătită pentru o asemenea schimbare. „Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Avem foarte mulți oameni în vârstă, bolnavi, persoane vulnerabile care depind de serviciile medicale și medicamente compensate”, a explicat ministrul.

Măsura ar putea afecta inclusiv planurile de creștere a salariilor în sistemul medical

El a subliniat că autoritățile încearcă să extindă accesul populației la medicamente compensate și servicii medicale, inclusiv în domeniile medicinei primare, sănătății mamei și copilului, screeningului și tratamentului oncologic. În opinia sa, majorarea TVA ar diminua capacitatea statului de a finanța aceste programe.

„Noi lucrăm să aducem multe medicamente noi în țară. Vrem să compensăm cât mai multe medicamente pentru patologiile care sunt necesare, vrem să acoperim cât mai multe servicii. (n.r. – odată cu acest TVA 20%), nu o să avem puterea de cumpărare a medicamentelor și consumabilelor. Nu o să avem aceeași putere de compensare pentru pacienții cu boli cronice și pentru categoriile vulnerabile”, a afirmat el.

Ministrul a adăugat că măsura ar putea afecta inclusiv planurile de creștere a salariilor în sistemul medical, finanțate prin fondurile de asigurări medicale.

Anterior, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a avertizat că majorarea TVA la medicamente de la 8% la 20% ar putea provoca scumpiri semnificative, reducerea concurenței pe piața farmaceutică și dificultăți financiare pentru instituțiile medicale.

„Această povară suplimentară ar putea duce la falimentarea unor instituții medicale”

Fosta ministră a afirmat că impactul noii cote de TVA ar putea să fie resimțit nu doar de beneficiarii medicamentelor compensate, ci și de spitale, programe naționale și de cetățenii care cumpără medicamente din propriul buzunar.

Ea susține că piața medicamentelor din Republica Moldova – ce include atât produse importate, cât și produse locale – are un circuit total estimat la aproximativ 277 milioane de euro. „Circa o sută de milioane de lei vor plăti suplimentar instituțiile medicale din bugetele lor. Chiar și prezent, majoritatea instituțiilor medicale, în special cele mari, au datorii la medicamente. Această povară suplimentară ar putea duce la falimentarea unor instituții medicale”, a avertizat fosta ministră.

Amintim că Ministerul Finanțelor a publicat proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027, aflat în consultări publice. Printre modificările propuse se numără uniformizarea cotelor TVA, inclusiv eliminarea mai multor cote reduse, precum și majorarea TVA pentru medicamente de la 8% la 20%.