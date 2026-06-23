Ex-președintele BEM, Grigore Gacichevici, riscă 15 ani de închisoare

Fostul președintele Băncii de Economii, Grigore Gacichevici, riscă 15 ani de închisoare pentru încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor. Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea dezbaterilor judiciare în cauza penală pornită împotriva ex-șefului BEM, precum și a foștilor patru membri ai Comitetului de Creditare al băncii.

Potrivit probatoriului administrat, în perioada 2005–2012, aceștia au acordat credite neperformante mai multor agenți economici. Mai exact, creditele au fost acordate cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară, în lipsa unei analize reale a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, în privința unor beneficiari insuficient verificați, fără stabilirea clară a surselor de rambursare, precum și în condițiile unor garanții insuficient evaluate sau monitorizate. Totodată, mijloacele financiare au fost utilizate, în unele cazuri, în alte scopuri decât cele declarate.

Prin aceste acțiuni, Banca de Economii a fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, procurorii au solicitat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința celor cinci inculpați, cu punerea acesteia în executare imediată din sala de ședință.

Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 30 iulie 2026.