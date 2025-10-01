Cât costă un vot în Moldova: de la 2 la 22 de lei

Alegerile parlamentare din Moldova au scos la iveală o realitate cruntă: votul cetățeanului poate fi evaluat în bani, iar costurile variază dramatic între partide. Analiza rapoartelor financiare publicate oficial arată cât a costat fiecare vot și mandat în Parlament, oferind o imagine clară a „eficienței” financiare a campaniilor.

Recordul pentru cel mai ieftin vot îl deține partidul condus de Vasile Costiuc. Datele arată că s-au cheltuit doar 2 lei pentru fiecare vot obținut, iar fiecare mandat de deputat a costat 31 de mii de lei. Această cifră contrastează puternic cu campania PAS, unde totalul cheltuielilor a depășit 17 milioane de lei, adică 22 de lei per vot și 321 de mii pentru fiecare din cele 55 de mandate câștigate.

Blocul Patriotic ocupă un loc intermediar: partidul a plătit 27 de lei pe vot și aproape 400 de mii pentru un mandat. În schimb, Blocul „Alternativa” a cheltuit cel mai mult per mandat, aproape un milion de lei fiecare. Diferențele uriașe arată cum resursele financiare determină, uneori, succesul electoral și accesul la legislativ.

Experții atrag atenția că aceste cifre nu reflectă încrederea alegătorilor, ci doar puterea financiară a partidelor și capacitatea lor de a mobiliza fonduri pentru campanie. Totodată, rezultatele ridică întrebări despre transparența finanțării și echitatea competiției politice în Republica Moldova.

În final, analiza arată un adevăr simplu și dur: politica în Moldova se joacă adesea cu lei, nu cu valori sau programe, iar votul cetățeanului devine un indicator economic mai mult decât unul democratic.