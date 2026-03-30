Cătălin Lungu, atacat dur de Patric Hanganu: Copiii nu se transportă pe trotinetă

Cântărețul Patric Hanganu a intrat într-un nou scandal după ce l-a atacat dur pe actorul Cătălin Lungu. Conflictul a pornit de la recomandarea lui Lungu ca moldovenii să circule mai mult cu bicicleta.

„Ce-i, nebunaticilor? Am scos-o, am scos-o. Voi cum? Tot în bucățile astea de fier? Eu m-am pornit cu 10 minute mai târziu și ajung cu 10 minute mai devreme. Voi tot în ambuteiaje? Lăsați mașinile și scoateți-vă bicicletele, trotinetele. Chiar și cu troleibuzul vii mai repede, lăsați combustibilul, e bine”, a spus Cătălin Lungu.

„Căcălin, Chișinău este un oraș în care nu trăiești doar tu și comunitatea LGBT. Aici trăiesc zeci de mii de familii cu copii care au un ritm de viață pe care tu nu-l înțelegi. Copiii nu se transportă pe trotinetă. Noi muncim cu aceste mijloace de transport și ne câștigăm pâinea. Avem copii mici și părinți care locuiesc la 120 km de la oraș și îi mai vizităm din când în când”, a reacționat Patric Hanganu.