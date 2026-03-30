O tânără din Rusia își caută tatăl biologic din Moldova: Vreau doar să-i mulțumesc

O tânără de 34 de ani din Rusia a lansat un apel public pe rețelele sociale, în speranța de a-și găsi tatăl biologic, un bărbat originar din Nisporeni, R. Moldova, pe care nu l-a cunoscut niciodată. Mesajul său este însoțit de un filmuleț emoționant, în care își spune povestea și își exprimă dorința de a-și întâlni părintele.

„Nu caut niciun beneficiu. Caut o parte din mine. Vreau să închei această căutare lungă de trei decenii cu un simplu mulțumesc”, a spus tânăra.

Aceasta a povestit că mama ei nu știa că bărbatul este căsătorit, iar ea nu a avut niciodată ocazia să-și cunoască tatăl.

„Mama nu știa că este căsătorit. Iar eu nu l-am cunoscut. Această poveste seamănă cu scenariul unui film, dar este viața mea. Drumul meu din Rusia în Moldova, prin Kazahstan și Cipru, m-a adus aici — în țara tatălui meu, la Nisporeni”, a mai scris tânăra.

În mesajul său, femeia explică și motivele care au determinat-o să facă publică această căutare.

„Mulți întreabă: de ce să sapi în trecut? De ce să te faci cunoscută, dacă acolo, poate, există demult altă viață și propriile secrete? Răspunsul meu este simplu: nu caut niciun beneficiu. Caut o parte din mine. Vreau să închei această căutare lungă de trei decenii cu un simplu „mulțumesc””, a explicat aceasta.

Tânăra i-a îndemnat pe cei care îi văd mesajul să îl distribuie și să o ajute în demersul său.

„Priviți acest video. Poate că puterea internetului va fi mai rapidă decât cererile oficiale”, a mai scris ea.