Câte rude are președinta angajate la stat? Maia Sandu: Sunt oameni onești

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu poate spune câte dintre rudele sale activează în instituții publice sau în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), însă a subliniat că acestea și-au construit cariera în mod onest și ocupă funcțiile pe merit.

Întrebată, în cadrul unei conferințe de presă, câte rude are angajate în structurile statului și ale partidului și dacă scandalul legat de Anastasia Taburceanu i-a afectat relația cu familia extinsă, șefa statului a spus că nu deține o listă completă a acestora.

„Nu pot să dau acum o listă a tuturor rudelor. Unele dintre ele lucrează în instituții de stat, cele mai multe de mult timp. Unele lucrează în sectorul privat, de asemenea de mai mult timp”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a afirmat că majoritatea rudelor sale și-au construit cariera prin muncă și că nu are motive să pună la îndoială integritatea acestora.

„Oamenii și-au construit o carieră în timp și eu cred că marea majoritate dintre ei sunt oameni onești și și-au câștigat, și continuă să-și câștige, funcția sau salariul în mod onest”, a spus șefa statului.

Referindu-se la cazul Anastasiei Taburceanu, Maia Sandu a declarat că nu își poate explica situația.

„Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu. Nu o recunosc și nu pot să-mi explic aceste lucruri”, a afirmat președinta.

Șefa statului a adăugat că astfel de situații pot apărea în orice familie și a reiterat că autoritățile vor continua să adopte măsuri pentru prevenirea abuzurilor.

„Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o boacănă, după care te doare capul”, a spus Maia Sandu.

Totodată, președinta a subliniat că și-a câștigat întotdeauna veniturile în mod cinstit și că acesta a fost mesajul transmis inclusiv membrilor familiei sale.

„Eu mi-am câștigat întotdeauna salariul cinstit și acesta a fost întotdeauna mesajul meu pentru toți, inclusiv pentru cei din familie”, a declarat Maia Sandu.