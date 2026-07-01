Cazul Ludmilei Vartic: Ministerul Sănătății a descoperit abateri grave la Spitalul Hâncești

Ministerul Sănătății a anunțat rezultatele anchetei de serviciu inițiate în cazul Ludmilei Vartic și a constatat mai multe nereguli privind modul în care femeii i-a fost acordată asistența medicală la Spitalul Raional Hâncești, după tentativa de suicid din noiembrie 2025.

Potrivit raportului, au fost identificate abateri în documentarea cazului, în respectarea procedurilor medicale și în colaborarea dintre instituțiile implicate.

În urma verificărilor, Ministerul a dispus aplicarea unor măsuri disciplinare și a formulat recomandări pentru evitarea unor situații similare pe viitor. Totodată, autoritățile au anunțat că protocoalele de intervenție urmează să fie revizuite.

Ancheta administrativă a fost inițiată după decesul Ludmilei Vartic, fostă educatoare din Hâncești și mamă a două fete. Femeia a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. Cazul a provocat un val de reacții în societate, iar mai multe organizații au calificat tragedia drept un posibil caz de femicid.

Între timp, organele de drept continuă investigațiile. Soțul femeii, Dumitru Vartic, are statut de învinuit într-o cauză penală și respinge acuzațiile care i se aduc. De asemenea, acesta a depus anterior o plângere penală împotriva conducerii și a personalului medical de la Spitalul Raional Hâncești și de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Codru”, solicitând investigarea modului în care soția sa a fost tratată după tentativa de suicid.